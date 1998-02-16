Во 2 сезоне 11 серии сериала «Дарья» Дарья и Джейн терпеть не могут занятия физкультурой, однако Джейн, которая раньше бегала только ради забавы, увлеклась мальчиком, занимающимся профессиональным спортом. Ради него она решает посещать секцию.
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