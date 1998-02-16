Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Дарья Сезоны Сезон 2 Серия 11

Дарья 1997 - 2001 11 серия 2 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Дарья»
Таланты и предатели
Сезон 2 / Серия 1 16 февраля 1998
Дарья-охотница
Сезон 2 / Серия 2 23 февраля 1998
Квин-ботаник
Сезон 2 / Серия 3 2 марта 1998
Ни за что
Сезон 2 / Серия 4 9 марта 1998
Было мило, стало глупо
Сезон 2 / Серия 5 16 марта 1998
Монстр
Сезон 2 / Серия 6 23 марта 1998
Новенький
Сезон 2 / Серия 7 30 марта 1998
Особо одаренная
Сезон 2 / Серия 8 29 июня 1998
Зараза
Сезон 2 / Серия 9 6 июля 1998
Ярмарка тщеславия
Сезон 2 / Серия 10 13 июля 1998
Беги, Джейн, беги
Сезон 2 / Серия 11 20 июля 1998
Пирсинг
Сезон 2 / Серия 12 27 июля 1998
История её жизни
Сезон 2 / Серия 13 3 августа 1998
О чем серия

Во 2 сезоне 11 серии сериала «Дарья» Дарья и Джейн терпеть не могут занятия физкультурой, однако Джейн, которая раньше бегала только ради забавы, увлеклась мальчиком, занимающимся профессиональным спортом. Ради него она решает посещать секцию.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
«Отснято — 8 серий из 30»: зрители рассекретили, когда выйдет 8 сезон «Невского», только взглянув на свежие фото
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше