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Киноафиша Сериалы Проклятая Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Проклятая» (2020)

Актеры сериала «Проклятая» Вся информация о сериале
Кэтрин Лэнгфорд
Кэтрин Лэнгфорд Katherine Langford
Nimue Девон Террелл
Девон Террелл Devon Terrell
Arthur Густаф Скарсгард
Густаф Скарсгард Gustaf Skarsgård
Merlin Дэниэл Шарман
Дэниэл Шарман Daniel Sharman
Себастьян Арместо
Себастьян Арместо Sebastian Armesto
Лили Ньюмарк Lily Newmark
Шалом Брюн-Фрэнклин
Шалом Брюн-Фрэнклин Shalom Brune-Franklin
Питер Муллан
Питер Муллан Peter Mullan
Белла Дэйн
Белла Дэйн Bella Dayne
Мэтт Стокоу
Мэтт Стокоу Matt Stokoe
Билли Дженкинс Billy Jenkins
Катрин Уокер
Катрин Уокер Catherine Walker
Эмили Коутс Emily Coates
Джоджо Макари
Джоджо Макари Jojo Macari
Кейн Заджаз
Кейн Заджаз Kaine Zajaz
Юссеф Керкур Youssef Kerkour
Эндрю Випп Andrew Whipp
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