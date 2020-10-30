Во 2 сезоне 3 серии сериала «Чума!» королевская семья готовится к приезду столичного Барона. Отец решает спрятать Марту вместе с ее любимым гонцом подальше от чужих глаз. Однако его младшая дочь быстро находит общий язык с московским гостем.
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