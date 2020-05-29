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Киноафиша Сериалы Чума! Сезоны Сезон 1 Серия 3

Чума! 2020 3 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Чума!»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 29 мая 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 29 мая 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 5 июня 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 5 июня 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 12 июня 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 12 июня 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Чума!» Уильяма на дуэли ранил соперник за руку Марты. Вроде вопрос свадьбы улажен, но тут будущий брак расстраивается. Местные жители продолжают делиться сплетнями. Уильям нарывается на лоботомию от новоявленного врача.

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