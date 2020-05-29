В 1 сезоне 3 серии сериала «Чума!» Уильяма на дуэли ранил соперник за руку Марты. Вроде вопрос свадьбы улажен, но тут будущий брак расстраивается. Местные жители продолжают делиться сплетнями. Уильям нарывается на лоботомию от новоявленного врача.
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