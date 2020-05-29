В 1 сезоне 1 серии сериала «Чума!» барон, его малолетняя жена и взрослая 30-летняя дочь обсуждают насущные государственные и личные дела. В это же время Уильям пишет письмо своей возлюбленной с последними новостями и пытается выбраться из города.