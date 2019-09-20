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Киноафиша Сериалы Преступник: Великобритания Сезоны Сезон 1 Серия 2

Преступник: Великобритания 2019 2 серия 1 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Преступник: Великобритания»
Эдгар
Сезон 1 / Серия 1 20 сентября 2019
Стэйси
Сезон 1 / Серия 2 20 сентября 2019
Джей
Сезон 1 / Серия 3 20 сентября 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Преступник: Великобритания» под наблюдением коллеги из отдела внутренних расследований детективы работают над нестыковками в деле агрессивной девушки, которая подозревается в отравлении собственного зятя. 

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