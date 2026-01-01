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Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого
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Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого» (2011)
О сериале
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Актеры сериала «Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого»
Вся информация о сериале
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Джанин Гарофало
Janeane Garofalo
Beth Griffith
Майкл Келли
Michael Kelly
Бо Гарретт
Beau Garrett
Gina LaSalle
Мэтт Райан
Matt Ryan
Mick Rawson
Кирстен Вангснесс
Kirsten Vangsness
Penelope Garcia
Ричард Шифф
Richard Schiff
Jack Fickler
Уильям Сэндерсон
William Sanderson
Френч Стюарт
French Stewart
Джей Полсон
Jay Paulson
Ноэль Фишер
Noel Fisher
Кейт Бёртон
Kate Burton
Дж.Д. Уолш
J.D. Walsh
Джастин Бэйтмен
Justine Bateman
David Marciano
Боб Гантон
Bob Gunton
Ник Чинланд
Nick Chinlund
Джессика Так
Jessica Tuck
Рафаэль Сбардж
Raphael Sbarge
Гэри Басараба
Gary Basaraba
Джейсон Коннери
Jason Connery
Тайриз Аллен
Tyrees Allen
Annie B. Compton
Деметриус Гросс
Demetrius Grosse
Ginifer King
Mariana Klaveno
Карен Оливо
Karen Olivo
Марселла Ленц-Поуп
Marcella Lentz-Pope
Майкл Бич
Michael Beach
Хейли Пуллос
Haley Pullos
Крис Шеффилд
Chris Sheffield
Скотт Лоуренс
Scott Lawrence
Адина Портер
Adina Porter
Vincent Duvall-DePasquale
Эрик Робертс
Eric Roberts
Ален Юи
Alain Uy
Мэтт Джералд
Matt Gerald
Дэвид Аарон Бэйкер
David Aaron Baker
David Haydn-Jones
Купер Хукаби
Cooper Huckabee
Джон Пози
John Posey
Джанкарло Эспозито
Giancarlo Esposito
Сьюзэн Анджело
Susan Angelo
Ассаф Коэн
Assaf Cohen
Билл Коббс
Bill Cobbs
Аманда Формэн
Amanda Foreman
Роберт ЛаСардо
Robert LaSardo
Мишель Бурк
Michelle Burke
Chris Marrs
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