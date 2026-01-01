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Киноафиша Сериалы Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого» (2011)

Актеры сериала «Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого» Вся информация о сериале
Форест Уитакер
Форест Уитакер Forest Whitaker
Джанин Гарофало
Джанин Гарофало Janeane Garofalo
Beth Griffith Майкл Келли
Майкл Келли Michael Kelly
Бо Гарретт
Бо Гарретт Beau Garrett
Gina LaSalle Мэтт Райан
Мэтт Райан Matt Ryan
Mick Rawson Кирстен Вангснесс
Кирстен Вангснесс Kirsten Vangsness
Penelope Garcia Ричард Шифф
Ричард Шифф Richard Schiff
Jack Fickler
Уильям Сэндерсон William Sanderson
Френч Стюарт French Stewart
Джей Полсон
Джей Полсон Jay Paulson
Ноэль Фишер
Ноэль Фишер Noel Fisher
Кейт Бёртон
Кейт Бёртон Kate Burton
Дж.Д. Уолш J.D. Walsh
Джастин Бэйтмен Justine Bateman
David Marciano
Боб Гантон
Боб Гантон Bob Gunton
Ник Чинланд
Ник Чинланд Nick Chinlund
Джессика Так Jessica Tuck
Рафаэль Сбардж
Рафаэль Сбардж Raphael Sbarge
Гэри Басараба Gary Basaraba
Джейсон Коннери Jason Connery
Тайриз Аллен Tyrees Allen
Annie B. Compton
Деметриус Гросс Demetrius Grosse
Ginifer King
Mariana Klaveno
Карен Оливо Karen Olivo
Марселла Ленц-Поуп
Марселла Ленц-Поуп Marcella Lentz-Pope
Майкл Бич
Майкл Бич Michael Beach
Хейли Пуллос Haley Pullos
Крис Шеффилд Chris Sheffield
Скотт Лоуренс
Скотт Лоуренс Scott Lawrence
Адина Портер
Адина Портер Adina Porter
Vincent Duvall-DePasquale
Эрик Робертс
Эрик Робертс Eric Roberts
Ален Юи Alain Uy
Мэтт Джералд
Мэтт Джералд Matt Gerald
Дэвид Аарон Бэйкер David Aaron Baker
David Haydn-Jones
Купер Хукаби Cooper Huckabee
Джон Пози John Posey
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито Giancarlo Esposito
Сьюзэн Анджело Susan Angelo
Ассаф Коэн Assaf Cohen
Билл Коббс Bill Cobbs
Аманда Формэн Amanda Foreman
Роберт ЛаСардо Robert LaSardo
Мишель Бурк Michelle Burke
Chris Marrs
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