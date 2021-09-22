Криминальные истории: индийские детективы 2021 4 серия 1 сезон
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Убитая мать
Сезон 1 / Серия 122 сентября 2021
Тело в мешке
Сезон 1 / Серия 222 сентября 2021
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Сезон 1 / Серия 422 сентября 2021
О чем серия
В 1 сезоне 4 серии сериала «Криминальные истории: индийские детективы» сразу четыре команды индийских оперативников отправляются на поиски мужчины, который незаконно вывез ребенка. Со временем герои понимают, что у преступника может быть сообщник.
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