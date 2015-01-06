В 6 сезоне 9 серии сериала «Город хищниц» у Трэвиса появилась проблема с магазином на колесах, и Элли вызывается помочь ему. А Энди переживает, что мамочки в парке не принимают его в свой клуб, а у Джулс появляется идея-фикс найти отцу друга.
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