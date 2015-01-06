В 6 сезоне 1 серии сериала «Город хищниц» Джулс считает, что Трэвису нужно активно готовиться к тому, чтобы стать отцом. А Лори готова поспорить, что сохранит фигуру и даже на восьмом месяце беременности будет носить обтягивающие платья.
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