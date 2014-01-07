В 5 сезоне 7 серии сериала «Город хищниц» до выпускного Трэвиса остается всего пара месяцев, и компания Джулс обсуждает отсутствие перспектив после художественного колледжа. А Элли тем временем очень нужна няня для сына, и Лори вызывается помочь.
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