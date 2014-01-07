В 5 сезоне 13 серии сериала «Город хищниц» Джулс предстоит медицинский осмотр для страховки, но она не может сдать свою мочу из-за принятых успокоительных. Тогда она просит Лори помочь ей. Но результаты оказываются куда более шокирующими…