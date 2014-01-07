В 5 сезоне 12 серии сериала «Город хищниц» после розыгрыша с лодкой Джулс стала сильнее переживать за отца и решила уговорить его переехать поближе к ней. В то же время Бобби нужно придумать гениальный подарок для Трэвиса в честь окончания колледжа.
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