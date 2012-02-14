В 3 сезоне 6 серии сериала «Город хищниц» Грейсон и Джулс посещают брачного консультанта, чтобы избавиться от багажа и обсудить детей. В то же время они случайно сталкиваются с бывшей Грейсона, у которой есть маленький ребенок…