В 3 сезоне 5 серии сериала «Город хищниц» Джулс решает, что им с компанией нужно устроить идеальное свидание и первый поцелуй между Бобби и Энджи, чтобы у них начались отношения. А к Трэвису приезжает Тед и его группа с Гавайев на целую неделю.