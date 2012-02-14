В 3 сезоне 5 серии сериала «Город хищниц» Джулс решает, что им с компанией нужно устроить идеальное свидание и первый поцелуй между Бобби и Энджи, чтобы у них начались отношения. А к Трэвису приезжает Тед и его группа с Гавайев на целую неделю.
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