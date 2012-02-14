В 3 сезоне 2 серии сериала «Город хищниц» Джулс с Грейсоном начинают готовиться к свадьбе, а их друзья уже вовсю планируют идеальные подарки для молодоженов. Джулс просит Элли стать подружкой невесты, а Грейсон едет на ферму к будущему тестю.
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