В 3 сезоне 12 серии сериала «Город хищниц» Лори и Элли ищут мужчину, с которым обе переспали, чтобы узнать у него, кто из них двоих более сексуальная. А Джулс и Бобби одеваются в белое и пытаются выяснить, кто из них большая грязнуля.
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