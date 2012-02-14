В 3 сезоне 12 серии сериала «Город хищниц» Лори и Элли ищут мужчину, с которым обе переспали, чтобы узнать у него, кто из них двоих более сексуальная. А Джулс и Бобби одеваются в белое и пытаются выяснить, кто из них большая грязнуля.