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Киноафиша Сериалы Город хищниц Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Город хищниц» (2009)

Актеры сериала «Город хищниц» Вся информация о сериале
Кортни Кокс
Кортни Кокс Courteney Cox
Jules Cobb Криста Миллер
Криста Миллер Christa Miller
Ellie Torres Бизи Филиппс
Бизи Филиппс Busy Philipps
Laurie Keller Дэн Берд
Дэн Берд Dan Byrd
Travis Cobb Джош Хопкинс
Джош Хопкинс Josh Hopkins
Grayson Ellis Иэн Гомес
Иэн Гомес Ian Gomez
Andy Torres Брайан Ван Холт
Брайан Ван Холт Brian Van Holt
Bobby Cobb Ник Зано
Ник Зано Nick Zano
Беверли Д’Анджело
Беверли Д’Анджело Beverly D'Angelo
Кэролин Хеннеси
Кэролин Хеннеси Carolyn Hennesy
Yasmin Deliz
Рэйчел Харрис
Рэйчел Харрис Rachael Harris
Скотт Фоули
Скотт Фоули Scott Foley
Шерил Кроу Sheryl Crow
Боб Кленденин Bob Clendenin
Спенсер Лок
Спенсер Лок Spencer Locke
Райан Дэвлин Ryan Devlin
Бэрри Боствик Barry Bostwick
Кристиан Капалик Kristian Capalik
Мэдисон Мэйсон Madison Mason
Алан Рак
Алан Рак Alan Ruck
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу Lisa Kudrow
Aja Bair
Jonathan McDaniel
Tyra Colar
David Clayton Rogers
Charlotte Labadie
Дженнифер Холлэнд
Дженнифер Холлэнд Jennifer Holland
Декстер Дарден Dexter Darden
Windell Middlebrooks
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