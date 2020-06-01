Во 2 сезоне 8 серии сериала «Кондор» Кэт оказалась очевидцем того, как Вульф ведет себя. Он довольно вольготно обходится с некоторыми законами. Весьма важный разговор Мэй с сенатором Трашем имеют последствия, которые никто не мог предвидеть.
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