Во 2 сезоне 10 серии сериала «Кондор» имя предателя становится известно. Он сам раскрывает свою личность перед Джо Тернером. Кроме того, давний противник наносит визит старшему оперативнику ЦРУ Руэлю Эбботту. Что же принесет эта встреча?
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