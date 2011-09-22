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О чем cерия
В 3 сезоне 6 серии сериала «Сообщество» Пирс решает устроить вечеринку, чтобы отпраздновать свой неожиданный успех в бизнесе. На праздник приходят и его одногруппники. Однако ситуация обостряется, когда в дом Пирса заявляется его пожилой родитель.
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