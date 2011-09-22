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Киноафиша Сериалы Сообщество Сезоны Сезон 3 Серия 6

Сообщество 2009 - 2015 6 серия 3 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Сообщество»
Биология 101
Сезон 3 / Серия 1 22 сентября 2011
География глобального конфликта
Сезон 3 / Серия 2 29 сентября 2011
Лечебная теория хаоса
Сезон 3 / Серия 3 6 октября 2011
Конкурентная экология
Сезон 3 / Серия 4 13 октября 2011
Ужастик за семь жутких шагов
Сезон 3 / Серия 5 27 октября 2011
Продвинутый парень
Сезон 3 / Серия 6 3 ноября 2011
Исследование современных направлений
Сезон 3 / Серия 7 10 ноября 2011
Документальное кино: Реклама
Сезон 3 / Серия 8 17 ноября 2011
Настольный футбол и ночная бдительность
Сезон 3 / Серия 9 1 декабря 2011
Региональный праздник музыки
Сезон 3 / Серия 10 8 декабря 2011
Современные импрессионисты
Сезон 3 / Серия 11 15 марта 2012
Городская свадьба и искусство приготовления сэндвича
Сезон 3 / Серия 12 22 марта 2012
Цифровое исследование дизайна интерьера
Сезон 3 / Серия 13 29 марта 2012
Подушки и одеяла
Сезон 3 / Серия 14 5 апреля 2012
Истоки мифологии о вампирах
Сезон 3 / Серия 15 12 апреля 2012
Виртуальная система анализа
Сезон 3 / Серия 16 19 апреля 2012
Основная урология люпина
Сезон 3 / Серия 17 26 апреля 2012
Курс аудирования недоступен
Сезон 3 / Серия 18 3 мая 2012
Учебная программа недоступна
Сезон 3 / Серия 19 10 мая 2012
Цифровое планирование помещений
Сезон 3 / Серия 20 17 мая 2012
Первая династия Ченга
Сезон 3 / Серия 21 17 мая 2012
Введение в финал
Сезон 3 / Серия 22 17 мая 2012
О чем cерия

В 3 сезоне 6 серии сериала «Сообщество» Пирс решает устроить вечеринку, чтобы отпраздновать свой неожиданный успех в бизнесе. На праздник приходят и его одногруппники. Однако ситуация обостряется, когда в дом Пирса заявляется его пожилой родитель.

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