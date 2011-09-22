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Учебная программа недоступна
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Цифровое планирование помещений
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Первая династия Ченга
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О чем cерия
В 3 сезоне 4 серии сериала «Сообщество» вся группа вынуждена работать парами, чтобы совместными усилиями построить большой террариум. Эпизод показан глазами Ченга, который тайно наблюдает за ребятами, изображая из себя сыщика из нуарных фильмов.
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