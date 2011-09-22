Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие: Посвящение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Сообщество Сезоны Сезон 3 Серия 4

Сообщество 2009 - 2015 4 серия 3 сезон

9.8 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Сообщество»
Биология 101
Сезон 3 / Серия 1 22 сентября 2011
География глобального конфликта
Сезон 3 / Серия 2 29 сентября 2011
Лечебная теория хаоса
Сезон 3 / Серия 3 6 октября 2011
Конкурентная экология
Сезон 3 / Серия 4 13 октября 2011
Ужастик за семь жутких шагов
Сезон 3 / Серия 5 27 октября 2011
Продвинутый парень
Сезон 3 / Серия 6 3 ноября 2011
Исследование современных направлений
Сезон 3 / Серия 7 10 ноября 2011
Документальное кино: Реклама
Сезон 3 / Серия 8 17 ноября 2011
Настольный футбол и ночная бдительность
Сезон 3 / Серия 9 1 декабря 2011
Региональный праздник музыки
Сезон 3 / Серия 10 8 декабря 2011
Современные импрессионисты
Сезон 3 / Серия 11 15 марта 2012
Городская свадьба и искусство приготовления сэндвича
Сезон 3 / Серия 12 22 марта 2012
Цифровое исследование дизайна интерьера
Сезон 3 / Серия 13 29 марта 2012
Подушки и одеяла
Сезон 3 / Серия 14 5 апреля 2012
Истоки мифологии о вампирах
Сезон 3 / Серия 15 12 апреля 2012
Виртуальная система анализа
Сезон 3 / Серия 16 19 апреля 2012
Основная урология люпина
Сезон 3 / Серия 17 26 апреля 2012
Курс аудирования недоступен
Сезон 3 / Серия 18 3 мая 2012
Учебная программа недоступна
Сезон 3 / Серия 19 10 мая 2012
Цифровое планирование помещений
Сезон 3 / Серия 20 17 мая 2012
Первая династия Ченга
Сезон 3 / Серия 21 17 мая 2012
Введение в финал
Сезон 3 / Серия 22 17 мая 2012
О чем cерия

В 3 сезоне 4 серии сериала «Сообщество» вся группа вынуждена работать парами, чтобы совместными усилиями построить большой террариум. Эпизод показан глазами Ченга, который тайно наблюдает за ребятами, изображая из себя сыщика из нуарных фильмов.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Поехавшая
Поехавшая 50 комментариев
Праведник
Праведник 112 комментариев
Эскортница
Эскортница 16 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Приложение киноафиши