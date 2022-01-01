В 9 сезоне 5 серии сериала «Коломбо» Уэсли Корман, зубной доктор, транжирит деньги своей супруги Лидии и тестя Горация Шервина, в основном просаживая всё в казино. Лидия не собирается больше терпеть выходки супруга и намерена подать на развод.
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