В 9 сезоне 3 серии сериала «Коломбо» Оскар Финч, будучи опытным правозащитником, всегда прибегает к негласным средствам в своей работе. В 1969 году Оскар уговорил помощника прокурора Пола Макки избавиться от доказательств вины преступника.
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