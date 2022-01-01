В 9 сезоне 3 серии сериала «Коломбо» Оскар Финч, будучи опытным правозащитником, всегда прибегает к негласным средствам в своей работе. В 1969 году Оскар уговорил помощника прокурора Пола Макки избавиться от доказательств вины преступника.