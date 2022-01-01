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Киноафиша Сериалы Коломбо Сезоны Сезон 9 Серия 1

Коломбо 1971 - 2003 1 серия 9 сезон

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10 голосов
Все серии 9 сезона «Коломбо»
Гений и злодейство
Сезон 9 / Серия 1 25 ноября 1989
Коломбо сеет панику
Сезон 9 / Серия 2 20 января 1990
Сценарий убийства
Сезон 9 / Серия 3 10 февраля 1990
Загадка миссис Коломбо
Сезон 9 / Серия 4 31 марта 1990
Берегите свои зубы
Сезон 9 / Серия 5 28 апреля 1990
Убийство в Малибу
Сезон 9 / Серия 6 14 мая 1990
О чем cерия

В 9 сезоне 1 серии сериала «Коломбо» художник по имени Макс Барсини проживает сразу с тремя прекрасными женщинами. Одна из них – его бывшая супруга Луиза, вторая – нынешняя жена Ванесса, а третья – модель по имени Джули.

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