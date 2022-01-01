В 9 сезоне 1 серии сериала «Коломбо» художник по имени Макс Барсини проживает сразу с тремя прекрасными женщинами. Одна из них – его бывшая супруга Луиза, вторая – нынешняя жена Ванесса, а третья – модель по имени Джули.