В 6 сезоне 2 серии сериала «Коломбо» искусствовед по имени Рут Литтон хочет избавиться от своего старшего брата Эдварда. Она убивает его при помощи своего партнера. Мотивом для преступления становится желание Эдварда продать семейное дело.
Related video
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Авторизация по e-mail