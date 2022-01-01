В 6 сезоне 2 серии сериала «Коломбо» искусствовед по имени Рут Литтон хочет избавиться от своего старшего брата Эдварда. Она убивает его при помощи своего партнера. Мотивом для преступления становится желание Эдварда продать семейное дело.