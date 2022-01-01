Во 2 сезоне 1 серии сериала «Коломбо» Дженнифер Уэллс, профессиональная пианистка, хочет выйти замуж за дирижера Алекса Бенедикта. Проблема состоит в том, что Алекс уже состоит в супружеских отношениях. Девушка угрожает ему.