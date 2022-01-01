Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Коломбо Сезоны Сезон 2 Серия 1

Коломбо 1971 - 2003 1 серия 2 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Коломбо»
Этюд в чёрных тонах
Сезон 2 / Серия 1 17 сентября 1972
Смерть в оранжерее
Сезон 2 / Серия 2 15 октября 1972
Смертельная развязка
Сезон 2 / Серия 3 5 ноября 1972
Из любви к искусству
Сезон 2 / Серия 4 26 ноября 1972
Реквием для падающей звезды
Сезон 2 / Серия 5 21 января 1973
Звено в преступлении
Сезон 2 / Серия 6 11 февраля 1973
Самый опасный матч
Сезон 2 / Серия 7 4 марта 1973
Двойной удар
Сезон 2 / Серия 8 25 марта 1973
О чем cерия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Коломбо» Дженнифер Уэллс, профессиональная пианистка, хочет выйти замуж за дирижера Алекса Бенедикта. Проблема состоит в том, что Алекс уже состоит в супружеских отношениях. Девушка угрожает ему.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Маленький воин
Маленький воин 2 комментария
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Приложение киноафиши