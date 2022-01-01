В 12 сезоне 2 серии сериала «Коломбо» Филдинг Чейз популярен на всю Америку благодаря своей передаче на радио, в которой его приемная дочь, котору зовут Виктория, принимает звонки в прямом эфире. Кроме того, Виктория продюсирует этот проект.