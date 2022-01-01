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Киноафиша Сериалы Коломбо Сезоны Сезон 12 Серия 2

Коломбо 1971 - 2003 2 серия 12 сезон

7.2 Оцените
10 голосов
Все серии 12 сезона «Коломбо»
Всё поставлено на карту
Сезон 12 / Серия 1 31 октября 1993
Бабочка в серых тонах
Сезон 12 / Серия 2 10 января 1994
Маскарад
Сезон 12 / Серия 3 2 мая 1994
О чем cерия

В 12 сезоне 2 серии сериала «Коломбо» Филдинг Чейз популярен на всю Америку благодаря своей передаче на радио, в которой его приемная дочь, котору зовут Виктория, принимает звонки в прямом эфире. Кроме того, Виктория продюсирует этот проект.

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