В 11 сезоне 3 серии сериала «Коломбо» Гарольд Маккейн увлекается азартными играми. Как и большинство игроков, он должен крупную сумму денег. Маккейн надеется, что избавиться от долгов ему поможет наследство его состоятельного дядюшки.