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Киноафиша Сериалы Коломбо Сезоны Сезон 11 Серия 3

Коломбо 1971 - 2003 3 серия 11 сезон

7.2 Оцените
10 голосов
Все серии 11 сезона «Коломбо»
Ставка больше, чем смерть
Сезон 11 / Серия 1 15 декабря 1991
Умереть некогда
Сезон 11 / Серия 2 15 марта 1992
Синица в руках
Сезон 11 / Серия 3 22 ноября 1992
О чем cерия

В 11 сезоне 3 серии сериала «Коломбо» Гарольд Маккейн увлекается азартными играми. Как и большинство игроков, он должен крупную сумму денег. Маккейн надеется, что избавиться от долгов ему поможет наследство его состоятельного дядюшки.

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