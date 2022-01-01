В 11 сезоне 2 серии сериала «Коломбо» Коломбо посещает торжество по случаю свадьбы своего племянника Энди Пармы, который тоже служит в правоохранительных органах. Но во время церемонии молодая супруга, модель Мелисса, становится жертвой похищения.