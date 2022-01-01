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Киноафиша Сериалы Коломбо Сезоны Сезон 1 Серия 7

Коломбо 1971 - 2003 7 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Коломбо»
Развод по-американски
Сезон 1 / Серия 0 1 марта 1971
Убийство по книге
Сезон 1 / Серия 1 15 сентября 1971
Смерть протягивает руку
Сезон 1 / Серия 2 6 октября 1971
Мёртвый груз
Сезон 1 / Серия 3 27 октября 1971
Подходящие улики
Сезон 1 / Серия 4 17 ноября 1971
Леди ждет
Сезон 1 / Серия 5 15 декабря 1971
Короткое замыкание
Сезон 1 / Серия 6 19 января 1972
План убийства
Сезон 1 / Серия 7 9 февраля 1972
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Коломбо» богатый и влиятельный человек по имени Бо Уильямсон выясняет, что его супруга Дженнифер сотрудничает с молодым перспективным архитектором Эллиотом Маркхамом. Тот щедро тратит деньги на реализацию своих замыслов.

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