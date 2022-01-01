В 1 сезоне 7 серии сериала «Коломбо» богатый и влиятельный человек по имени Бо Уильямсон выясняет, что его супруга Дженнифер сотрудничает с молодым перспективным архитектором Эллиотом Маркхамом. Тот щедро тратит деньги на реализацию своих замыслов.
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