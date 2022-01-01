В 1 сезоне 6 серии сериала «Коломбо» Роджер Стэнфорд владеет акциями химической компании, которая перешла к нему после смерти отца. Юноша ведет беспорядочный образ жизни, употребляет запрещенные вещества и просаживает деньги в игорных заведениях.
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