В 1 сезоне 5 серии сериала «Коломбо» Бэт Чедвик хочет стать супругой Питера Гамильтона, который является адвокатом компании ее отца. Но брат Бэт считает, что Питер охотится за их состоянием. Он решительно выступает против этого брака.
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