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Киноафиша Сериалы Коломбо Сезоны Сезон 1 Серия 5

Коломбо 1971 - 2003 5 серия 1 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Коломбо»
Развод по-американски
Сезон 1 / Серия 0 1 марта 1971
Убийство по книге
Сезон 1 / Серия 1 15 сентября 1971
Смерть протягивает руку
Сезон 1 / Серия 2 6 октября 1971
Мёртвый груз
Сезон 1 / Серия 3 27 октября 1971
Подходящие улики
Сезон 1 / Серия 4 17 ноября 1971
Леди ждет
Сезон 1 / Серия 5 15 декабря 1971
Короткое замыкание
Сезон 1 / Серия 6 19 января 1972
План убийства
Сезон 1 / Серия 7 9 февраля 1972
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Коломбо» Бэт Чедвик хочет стать супругой Питера Гамильтона, который является адвокатом компании ее отца. Но брат Бэт считает, что Питер охотится за их состоянием. Он решительно выступает против этого брака.

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