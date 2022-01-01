В 1 сезоне 3 серии сериала «Коломбо» военный по имени Холлистер избавляется от своего партнера Роджера Даттона. Мотивом убийства стало желание утаить финансовые аферы, совершенные ими обоими. Но очевидцем преступления случайно стала девушка Хелен.
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