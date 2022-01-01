В 1 сезоне 0 серии сериала «Коломбо» Лесли Уильямс, которая работает адвокатом, одним выстрелом лишает жизни своего супруга по имени Пол. Ей удается избавиться от тела, после чего она приходит в полицейский участок и заявляет, что ее мужа похитили.