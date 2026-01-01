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Кобра
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Актёры 1 сезона сериала «Кобра» (2020)
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Актеры сериала «Кобра»
Вся информация о сериале
Вера Чок
Vera Chok
Люси Коху
Lucy Cohu
Rachel Sutherland
Роберт Карлайл
Robert Carlyle
Виктория Хэмилтон
Victoria Hamilton
Стивен Кри
Steven Cree
Chief Constable Stuart Collier
Джонатан Харден
Jonathan Harden
Кон О’Нилл
Con O'Neill
Ричард Дормер
Richard Dormer
Fraser Walker
Дэнни Эшок
Danny Ashok
Эмбер Ага
Amber Aga
Лиза Пэлфри
Lisa Palfrey
Eleanor James
Чарли Каррик
Charlie Carrick
Дэвид Хэйг
David Haig
Мариса Абела
Marisa Abela
Ellie Sutherland
Марк Базелей
Mark Bazeley
Ian Attard
Руби Баркер
Ruby Barker
Элли Кендрик
Ellie Kendrick
Грэйс Хогг-Робинсон
Grace Hogg-Robinson
Энгус Райт
Angus Wright
Эммануэль Имани
Emmanuel Imani
Александр Виллауме
Alexandre Willaume
Эдвард Беннетт
Edward Bennett
Peter Mott
Марша Томасон
Marsha Thomason
Martin Walsh
Макс Паркер
Max Parker
Пирс Куигли
Pearce Quigley
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