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Киноафиша Сериалы Кобра Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Кобра» (2020)

Актеры сериала «Кобра» Вся информация о сериале
Вера Чок Vera Chok
Люси Коху
Люси Коху Lucy Cohu
Rachel Sutherland Роберт Карлайл
Роберт Карлайл Robert Carlyle
Виктория Хэмилтон
Виктория Хэмилтон Victoria Hamilton
Стивен Кри
Стивен Кри Steven Cree
Chief Constable Stuart Collier Джонатан Харден
Джонатан Харден Jonathan Harden
Кон О’Нилл
Кон О’Нилл Con O'Neill
Ричард Дормер
Ричард Дормер Richard Dormer
Fraser Walker
Дэнни Эшок Danny Ashok
Эмбер Ага
Эмбер Ага Amber Aga
Лиза Пэлфри
Лиза Пэлфри Lisa Palfrey
Eleanor James Чарли Каррик
Чарли Каррик Charlie Carrick
Дэвид Хэйг
Дэвид Хэйг David Haig
Мариса Абела
Мариса Абела Marisa Abela
Ellie Sutherland
Марк Базелей Mark Bazeley
Ian Attard
Руби Баркер Ruby Barker
Элли Кендрик Ellie Kendrick
Грэйс Хогг-Робинсон Grace Hogg-Robinson
Энгус Райт
Энгус Райт Angus Wright
Эммануэль Имани Emmanuel Imani
Александр Виллауме
Александр Виллауме Alexandre Willaume
Эдвард Беннетт Edward Bennett
Peter Mott
Марша Томасон
Марша Томасон Marsha Thomason
Martin Walsh
Макс Паркер Max Parker
Пирс Куигли Pearce Quigley
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