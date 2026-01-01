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Актёры 4 сезона сериала «Кобра Кай» (2021)
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Актеры сериала «Кобра Кай»
Вся информация о сериале
Ральф Маччио
Ralph Macchio
Daniel LaRusso
Уильям Забка
William Zabka
Johnny Lawrence
Кортни Хенгелер
Courtney Henggeler
Amanda LaRusso
Шоло Маридуэнья
Xolo Maridueña
Miguel Diaz
Тэннер Бьюкэнэн
Tanner Buchanan
Robby Keene
Мэри Мэйтлин Маузер
Mary Mouser
Samantha LaRusso
Jacob Bertrand
Джанни Десенцо
Gianni DeCenzo
Demetri
Пейтон Лист
Peyton List
Ванесса Рубио
Vanessa Rubio
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