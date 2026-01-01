Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
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Кобра Кай
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Награды и номинации «Кобра Кай»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Stunt Performance
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Stunt Performance
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший бой
Номинант
Лучшее шоу
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Номинант
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