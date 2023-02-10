Во 2 сезоне сериала «Ферма Кларксона» продолжается история амбициозного фермера Джереми Кларксона. Прошло несколько лет с тех пор, как главный герой принял решение попробовать свои силы в фермерстве. Раньше он был специалистом по автомобилям, снимался в разных тематических телепроектах в качестве эксперта. Но Джереми надоедает постоянно заниматься одним и тем же делом. Он не боится экспериментировать и пробовать себя в чем-то новом. Приобретя земельный участок, мужчина вознамерился посвятить себя работе на плантации, открыть магазинчик фермерских товаров и сделать его прибыльным...