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Ферма Кларксона (2021), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Ферма Кларксона
Киноафиша Сериалы Ферма Кларксона Сезоны Сезон 2

Clarkson's Farm 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Ферма Кларксона»

Во 2 сезоне сериала «Ферма Кларксона» продолжается история амбициозного фермера Джереми Кларксона. Прошло несколько лет с тех пор, как главный герой принял решение попробовать свои силы в фермерстве. Раньше он был специалистом по автомобилям, снимался в разных тематических телепроектах в качестве эксперта. Но Джереми надоедает постоянно заниматься одним и тем же делом. Он не боится экспериментировать и пробовать себя в чем-то новом. Приобретя земельный участок, мужчина вознамерился посвятить себя работе на плантации, открыть магазинчик фермерских товаров и сделать его прибыльным...

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Список серий телешоу Ферма Кларксона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
10 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
10 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
10 февраля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
10 февраля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
10 февраля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
10 февраля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
10 февраля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
10 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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