Киноафиша Сериалы Ферма Кларксона Сезоны Сезон 1 Серия 7

Ферма Кларксона (2021), 1 сезон 7 серия

Все серии 1 сезона «Ферма Кларксона»
Тракторные работы
Сезон 1 / Серия 1 11 июня 2021
Овцеводство
Сезон 1 / Серия 2 11 июня 2021
Магазин
Сезон 1 / Серия 3 11 июня 2021
Экология
Сезон 1 / Серия 4 11 июня 2021
Паника в пандемию
Сезон 1 / Серия 5 11 июня 2021
Жара
Сезон 1 / Серия 6 11 июня 2021
То да сё
Сезон 1 / Серия 7 11 июня 2021
Уборка урожая
Сезон 1 / Серия 8 11 июня 2021
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Ферма Кларксона» засуха продолжается. Преодолевая кризис, Джереми пытается торговать продуктами, включая растения васаби. Однако реализовать скоропортящийся товар оказывается непросто.

