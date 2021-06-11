В 1 сезоне 6 серии сериала «Ферма Кларксона» Джереми узнает, почему местные земледельцы так охотно жалуются на погоду. Весной телеведущий сталкивается с засухой, что пагубно отражается на посевах. Также ему предстоит заняться стрижкой овец.
