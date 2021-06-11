Меню
Киноафиша Сериалы Ферма Кларксона Сезоны Сезон 1 Серия 4

Ферма Кларксона (2021), 1 сезон 4 серия

Все серии 1 сезона «Ферма Кларксона»
Тракторные работы
Сезон 1 / Серия 1 11 июня 2021
Овцеводство
Сезон 1 / Серия 2 11 июня 2021
Магазин
Сезон 1 / Серия 3 11 июня 2021
Экология
Сезон 1 / Серия 4 11 июня 2021
Паника в пандемию
Сезон 1 / Серия 5 11 июня 2021
Жара
Сезон 1 / Серия 6 11 июня 2021
То да сё
Сезон 1 / Серия 7 11 июня 2021
Уборка урожая
Сезон 1 / Серия 8 11 июня 2021
В 1 сезоне 4 серии сериала «Ферма Кларксона» знаменитый ведущий продолжает создавать себе проблемы. На этот раз Джереми решает стать натуралистом и отдает часть владений под дикую природу. Для этого ему необходимо выкопать пруд и построить плотину.

