В Голливуде эту звезду «отменили» после ужасного скандала, а в России готовы сделать новым Бондом: где сыграет Арми Хаммер

Микс «Тома и Джерри» и фильма «Один дома»: этот новогодний хит покоряет мир прямиком из Норвегии

«Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» спрятали отсылку к Толкину: внимание на запястье Уилла Тернера (фото)

«Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix

Неудивительно, что умирали молодыми: лечение наложниц у османов напоминало пытку – в «Великолепном веке» эту «дичь» почти не показали

Мылись раз в неделю, спали с кем попало: что творилось в гареме османов до «Великолепного века» — Хюррем бы не выжила явно

Вы не готовы: принесли плохой прогноз – «Человека-бензопилу» 95% зрителей забросят после финала 2-го сезона

Тест для выросших на сказках СССР: назовите по кадрам 5 культовых фильмов – но «Морозко» здесь не ждите

Без снега за окном, но с морозом по коже: названы 5 лучших хорроров 2025 года – фильмов по Кингу нет, есть фавориты «Оскара»

«Они там все такие наивные»: один момент в «Месте встречи» бесит даже тех, кто засмотрел детектив до дыр – портит впечатление от финала