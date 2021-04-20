В 1 сезоне сериала «Кинопереворот» каждый отдельный эпизод представляет собой законченную историю, которая по-своему интерпретирует ту или иную классику современного кинематографа. Как правило, в сериале используются фильмы, входящие в коллекцию «общественного достояния». Шоураннеры сериала, братья Дюпласс, добавили к фрагментам картин новые сцены, монологи и действия персонажей. Иногда эти вставки полностью меняют отношение зрителей ко всему фильму, а иногда просто дают новую пищу для размышления.