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Кинопереворот 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кинопереворот
Киноафиша Сериалы Кинопереворот Сезоны Сезон 1

Cinema Toast 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кинопереворот»

В 1 сезоне сериала «Кинопереворот» каждый отдельный эпизод представляет собой законченную историю, которая по-своему интерпретирует ту или иную классику современного кинематографа. Как правило, в сериале используются фильмы, входящие в коллекцию «общественного достояния». Шоураннеры сериала, братья Дюпласс, добавили к фрагментам картин новые сцены, монологи и действия персонажей. Иногда эти вставки полностью меняют отношение зрителей ко всему фильму, а иногда просто дают новую пищу для размышления.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий сериала Кинопереворот График выхода всех сериалов
Сезон 1
Семейная жизнь Familiesgiving
Сезон 1 Серия 1
20 апреля 2021
Доклад о собачьей автомеханической советской угрозе Report on the Canine Auto-Mechanical Soviet Threat
Сезон 1 Серия 2
20 апреля 2021
Тихая болезнь Quiet Illness
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2021
После конца After the End
Сезон 1 Серия 4
20 апреля 2021
Ковбой-президент The Cowboy President
Сезон 1 Серия 5
20 апреля 2021
Поцелуй, женись, убей Kiss, Marry, Kill
Сезон 1 Серия 6
20 апреля 2021
Склад друзей Warehouse Friends
Сезон 1 Серия 7
20 апреля 2021
Нападение Каренов Attack of the Karens
Сезон 1 Серия 8
20 апреля 2021
Одна веселая свадьба и тысяча похорон One Gay Wedding and a Thousand Funerals
Сезон 1 Серия 9
20 апреля 2021
Выстрел раздался по всему миру The Gunshot Heard 'Round the World
Сезон 1 Серия 10
20 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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