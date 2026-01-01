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Киноафиша Сериалы Запах клубники Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Запах клубники» (2015)

Актеры сериала «Запах клубники» Вся информация о сериале
Демет Оздемир
Демет Оздемир Demet Özdemir
Юсуф Чим Yusuf Çim
Экин Мерт Даймаз
Экин Мерт Даймаз Ekin Mert Daymaz
Махир Гюнширай Mahir Günsiray
Мине Тугай
Мине Тугай Mine Tugay
Мурат Башоглу Murat Basoglu
Угур Демирпехливан
Угур Демирпехливан Ugur Demirpehlivan
Лачин Джейлан Laçin Ceylan
Кубилай Пебеклиоглу Kubilay Penbeklioglu
Зейнеп Тугче Баят Zeynep Tugçe Bayat
Утку Атеш Utku Ates
Гёздэ Кая Gözde Kaya
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