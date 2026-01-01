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Запах клубники
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Актёры 1 сезона сериала «Запах клубники» (2015)
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Актеры сериала «Запах клубники»
Вся информация о сериале
Демет Оздемир
Demet Özdemir
Юсуф Чим
Yusuf Çim
Экин Мерт Даймаз
Ekin Mert Daymaz
Махир Гюнширай
Mahir Günsiray
Мине Тугай
Mine Tugay
Мурат Башоглу
Murat Basoglu
Угур Демирпехливан
Ugur Demirpehlivan
Лачин Джейлан
Laçin Ceylan
Кубилай Пебеклиоглу
Kubilay Penbeklioglu
Зейнеп Тугче Баят
Zeynep Tugçe Bayat
Утку Атеш
Utku Ates
Гёздэ Кая
Gözde Kaya
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