Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Запах клубники 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Запах клубники
Киноафиша Сериалы Запах клубники Сезоны Сезон 1

Çilek Kokusu 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 июня 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 23
Продолжительность сезона 36 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Запах клубники»

В 1 сезоне сериала «Запах клубники» молодая привлекательная девушка по имени Аслы хочет стать кулинаром экстра-класса. Чтобы воплотить свою мечту в жизнь, ей нужно уехать из родного дома и поехать в далекий Бодрум. В салоне самолета Аслы встречается с молодым парнем, которой сыграет большую роль в ее жизни. Девушка знает Бурака не так много времени, и он произвел на нее весьма негативное впечатление. Главная героиня пока не знает, что вскоре ей предстоит увидеть его в несколько ином свете. Хотя другой мужчина тоже начнет проявлять интерес к Аслы. Ей предстоит принять непростое решение.

Рейтинг сериала

5.9
Оцените 17 голосов
6.1 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Запах клубники» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
24 июня 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 июля 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 июля 2015
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 июля 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 июля 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 июля 2015
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
5 августа 2015
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 августа 2015
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
19 августа 2015
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
26 августа 2015
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
2 сентября 2015
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
9 сентября 2015
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
16 сентября 2015
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
23 сентября 2015
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
30 сентября 2015
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
7 октября 2015
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
14 октября 2015
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
21 октября 2015
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
28 октября 2015
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
4 ноября 2015
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
11 ноября 2015
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
18 ноября 2015
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
25 ноября 2015
График выхода всех сериалов
«Идеальный вариант для выходного дня»: 90% зрителей добавили итальянский сериал «Синьора Вольпе» в «любимое» после 5 минут просмотра
Есть и хоррор, и «Маша и Медведь», и новый мультсериал про Черного мотылька: 5 проектов на ИВИ, которые смотрят прямо сейчас
«Этот сериал благословили сами боги»: на Rotten Tomatoes у «Перси Джексона и Олимпийцев» 100% свежести — первые отзывы критиков впечатляют
Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко
Паскаля в «Игре престолов» видели все, а в «Иван Васильевич меняет профессию»? Теперь да: ИИ поместил голливудских звезд в 7 фильмов СССР (фото)
Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым
Помните, как в «Истории Резе» Дэндзи и Макима плакали в кино? Это был реальный фильм СССР: сопоставили кадры – вышло один в один (фото)
«Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря
Хит Netflix идет за статуэтками: проект 2025 года катком прошелся по «Уэнсдэй» и «Игре в кальмара» — 325 млн просмотров и рекордное число номинаций
Между комой и кошмаром: что будет с Макс в 5-м сезоне «Очень странных дел» – и в реальном мире, и в сознании Векны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше