В 1 сезоне сериала «Запах клубники» молодая привлекательная девушка по имени Аслы хочет стать кулинаром экстра-класса. Чтобы воплотить свою мечту в жизнь, ей нужно уехать из родного дома и поехать в далекий Бодрум. В салоне самолета Аслы встречается с молодым парнем, которой сыграет большую роль в ее жизни. Девушка знает Бурака не так много времени, и он произвел на нее весьма негативное впечатление. Главная героиня пока не знает, что вскоре ей предстоит увидеть его в несколько ином свете. Хотя другой мужчина тоже начнет проявлять интерес к Аслы. Ей предстоит принять непростое решение.