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Чип и Дейл спешат на помощь
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Актёры 3 сезона сериала «Чип и Дейл спешат на помощь» (1990)
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Актеры сериала «Чип и Дейл спешат на помощь»
Вся информация о сериале
Кори Бертон
Corey Burton
Dale
Gregg Berger
Кори Бертон
Corey Burton
Susan Blu
Питер Каллен
Peter Cullen
Хэмилтон Кэмп
Hamilton Camp
Джим Каммингс
Jim Cummings
Monterey Jack
Джим Каммингс
Jim Cummings
Monterey Jack
Питер Каллен
Peter Cullen
Monterey Jack
Питер Каллен
Peter Cullen
Monterey Jack
Роберт Ито
Robert Ito
Джим Каммингс
Jim Cummings
Тресс МакНилл
Tress MacNeille
Chip
Тресс МакНилл
Tress MacNeille
Фрэнк Уэлкер
Frank Welker
Джоан Гербер
Joan Gerber
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