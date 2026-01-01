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Чип и Дейл спешат на помощь
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Актёры 2 сезона сериала «Чип и Дейл спешат на помощь» (1989)
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Актеры сериала «Чип и Дейл спешат на помощь»
Вся информация о сериале
Тресс МакНилл
Tress MacNeille
Chip
Кори Бертон
Corey Burton
Dale
Gregg Berger
Кори Бертон
Corey Burton
Тресс МакНилл
Tress MacNeille
Питер Каллен
Peter Cullen
Monterey Jack
Питер Каллен
Peter Cullen
Monterey Jack
Питер Каллен
Peter Cullen
Алан Оппенхаймер
Alan Oppenheimer
Мелани Чартофф
Melanie Chartoff
Виктория Кэрролл
Victoria Carroll
Пэт Кэрролл
Pat Carroll
Джоэли Коллинз
Joely Collins
Рут Баззи
Ruth Buzzi
Джим Каммингс
Jim Cummings
Monterey Jack
Джим Каммингс
Jim Cummings
Monterey Jack
Джим Каммингс
Jim Cummings
Дэнни Гэнс
Danny Gans
Роб Полсен
Rob Paulsen
Кэтлин Фримэн
Kathleen Freeman
Sindy McKay
Бернард Фокс
Bernard Fox
Tim Hoskins
Ховард Моррис
Howard Morris
Питер Шрум
Peter Schrum
Deborah Walley
Chuck McCann
Sindy McKay
Elliott
Фрэнк Уэлкер
Frank Welker
Расси Тейлор
Russi Taylor
Deborah Walley
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