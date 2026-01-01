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Киноафиша Сериалы Чип и Дейл спешат на помощь Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Чип и Дейл спешат на помощь» (1989)

Актеры сериала «Чип и Дейл спешат на помощь» Вся информация о сериале
Тресс МакНилл
Тресс МакНилл Tress MacNeille
Chip Кори Бертон
Кори Бертон Corey Burton
Dale
Gregg Berger
Кори Бертон
Кори Бертон Corey Burton
Тресс МакНилл
Тресс МакНилл Tress MacNeille
Питер Каллен
Питер Каллен Peter Cullen
Monterey Jack Питер Каллен
Питер Каллен Peter Cullen
Monterey Jack Питер Каллен
Питер Каллен Peter Cullen
Алан Оппенхаймер Alan Oppenheimer
Мелани Чартофф Melanie Chartoff
Виктория Кэрролл Victoria Carroll
Пэт Кэрролл Pat Carroll
Джоэли Коллинз Joely Collins
Рут Баззи Ruth Buzzi
Джим Каммингс
Джим Каммингс Jim Cummings
Monterey Jack Джим Каммингс
Джим Каммингс Jim Cummings
Monterey Jack Джим Каммингс
Джим Каммингс Jim Cummings
Дэнни Гэнс Danny Gans
Роб Полсен
Роб Полсен Rob Paulsen
Кэтлин Фримэн Kathleen Freeman
Sindy McKay
Бернард Фокс Bernard Fox
Tim Hoskins
Ховард Моррис Howard Morris
Питер Шрум Peter Schrum
Deborah Walley
Chuck McCann
Sindy McKay
Elliott
Фрэнк Уэлкер
Фрэнк Уэлкер Frank Welker
Расси Тейлор
Расси Тейлор Russi Taylor
Deborah Walley
Buffy Ratskiwatski
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