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Чип и Дейл спешат на помощь
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Актёры 1 сезона сериала «Чип и Дейл спешат на помощь» (1989)
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Актеры сериала «Чип и Дейл спешат на помощь»
Вся информация о сериале
Кори Бертон
Corey Burton
Dale
Кори Бертон
Corey Burton
Питер Каллен
Peter Cullen
Monterey Jack
Питер Каллен
Peter Cullen
Monterey Jack
Питер Каллен
Peter Cullen
Джим Каммингс
Jim Cummings
Джимми Макдональд
James MacDonald
Тресс МакНилл
Tress MacNeille
Chip
Тресс МакНилл
Tress MacNeille
Фрэнк Уэлкер
Frank Welker
Laura Mooney-Hubbert
Sindy McKay
Роб Полсен
Rob Paulsen
Flash
Уилл Райан
Will Rian
Dale
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