Ты должен украсть орех/Шепчущий младенец/Чтобы запутаться, нужны двое
Сезон 1 / Серия 128 июля 2021
Вся Упаковка / Птичьи Мозги / Желудь У Меня На Боку
Сезон 1 / Серия 24 августа 2021
Джунгли/Полет/Глубокое погружение
Сезон 1 / Серия 311 августа 2021
Псих, от которого ты не можешь отказаться/Бурундуки прочь/Рафф Джастис
Сезон 1 / Серия 418 августа 2021
Собака в доме/Одна/Дорога к объятиям
Сезон 1 / Серия 525 августа 2021
Король лесных орехов/Яичный малыш/Мега мышечный Чип
Сезон 1 / Серия 61 сентября 2021
Страдающая утка/Друзья семьи/Победитель
Сезон 1 / Серия 78 сентября 2021
Привидение/Неидеальное преступление/Ореховый суп
Сезон 1 / Серия 815 сентября 2021
Необычные Ореховые Перспективы/Вечер С Клариссой/Увлечение Ремеслом
Сезон 1 / Серия 922 сентября 2021
Слишком поздно впадать в спячку/Прости, орешек, прости/Никогда не доверяй сосиске
Сезон 1 / Серия 1029 сентября 2021
Ночь лунной пиццы/Кто твоя бабушка?/Синдром летнего закадычного друга
Сезон 1 / Серия 116 октября 2021
О чем серия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Чип и Дейл» Дейл совершает роковую ошибку, когда крадет желуди не у той собаки. Чип сталкивается с равным себе противником на детской площадке в «дикой» западной части парка. Бурундуки становятся жертвами вязания.
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